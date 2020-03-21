Жена известного украинского чиновника подхватила коронавирус: подробности

Владимир Скоробагач / @vskorobagach

Жена заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача заразилась коронавирусом.

Как пишет Depo.Харьков, заболевание COVID-19 было подтверждено в 37-летней Виктории Скоробагач после того, как сам чиновник почувствовал недомогание.

О подтвержденного диагнозе супруги Скоробагача рассказала его пресс-секретарь Виктория Петрухина.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", - сообщила она.

По ее словам, самого Скоробагача госпитализировали в Киеве после того, как он стал хуже себя чувствовать.

По данным издания Kharkiv Today, Скоробагач был в Европе в начале марта, повышенная температура у него появилась через время дома.

"Как только появилась температура, сразу ушёл на самоизоляцию. Был в начале марта в Европе, в первых числах. Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные, но у нас, мне кажется, тесты не очень качественные или вообще, эти тесты непонятно, откуда они или они работают на какие-то антитела, которые потом вырабатываются при болезни", — пояснил Скоробагач.

Чтобы окончательно снять диагноз (по протоколу ВООЗ, должно быть 2 отрицательных результата), Скоробагач купил тест в киевской клинике за 15 тысяч гривен и отправил его в Германию.

По словам Скоробагача, он консультируется с врачами "инфекционки" и с другими специалистами и обещает сообщить, когда придет результат его теста. На вопрос, с кем из коллег общался, сказал: "не со многими".

Читайте такжеЗаразившийся коронавирусом Шахов летал во Францию в компании чиновников – журналист

Напомним, ранее нардеп Сергей Шахов рассказал подробности о своей болезни. По его словам, он мог заразиться коронавирусом в Украине, а не в Европе.

Ранее сообщалось о том, что жена Сергея Шахова тоже заболела. По словам нардепа, у его супруги два дня была температура, поэтому провели тесты, которые подтвердили наличие вируса.