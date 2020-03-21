УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине

21 марта 2020, 12:26

Арсен Аваков выступил за новые ограничения в работе общественного транспорта.

полиция, маска, коронавирус
Полицейские в медицинских масках / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался за введение в Украине жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией COVID-19.

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его мнению, на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!", - подчеркнул глава МВД.

Он считает, что в Украине необходимо провести мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществить переориентацию отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - заявил министр.

Аваков добавил, что общественным транспортом в стране сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, провизоры, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Напомним, ранее Аваков во время заседания Кабмина по вопросам борьбы с коронавирусом увлеченно играл в онлайн-игру на своем смартфоне. Как утверждают журналисты, главу МВД увлекла игра под названием Ферма.

Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом.

карантин в Украине коронавирус в Украине Арсен Аваков
Сейчас вы просматриваете новость «"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
12:26
"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине
12:00
Холостяк 10 сезон 3 выпуск 20-03-2020 - кто ушел Видео
12:00
40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления Фото Видео
11:57
Жена известного украинского чиновника подхватила коронавирус: подробности Видео
11:39
Коронавирус в Великобритании: Джонсон огорошил заявлением Видео
11:31
"Гасите кабанов": в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров Видео
11:24
Минимум 500 тысяч смертей: что так долго скрывал Китай о коронавирусе мнение
11:08
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
11:07
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
10:54
"Дам в мордяку, брехло": нардепы устроили склоку с оскорблениями в прямом эфире Видео
10:45
Из-за коронавируса голодные бунты не за горами мнение
10:31
Умерла известная социолог Ирина Бекешкина
09:48
Подхвативший коронавирус нардеп Шахов сказал, что его мучает Видео
09:45
Львовщина застыла в ожидании: у 44 граждан подозрение на COVID-19 Видео
09:36
Как власть при помощи коронавируса будет "закручивать гайки" мнение
09:17
Смертоносный коронавирус: число жертв-украинцев за границей подскочило Видео
09:03
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
08:51
Зеленского уже почти съели - аппетитно, безжалостно, не напрягаясь мнение
08:35
"Отгородиться бетонными блоками": Черновцы закрыли из-за коронавируса Видео
08:17
Кровожадный китайский вирус "убил" шокирующее число людей Видео
08:02
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 марта: влиятельная опора и досадный прокол Видео
07:40
Это - война: эксперт спрогнозировал последствия пандемии коронавируса Видео
07:38
Переполох из-за попа: в Тернопольской области объявили режим чрезвычайной ситуации Видео
07:13
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
06:52
Все идет к тому, что Зеленский потеряет власть до конца года мнение
06:34
"Вылизал бы": жена Тимати показала мокрую грудь в развратном наряде
06:05
Клевый пирог с вареньем, быстрые рецепты Видео
05:27
Может ли алкоголь убить коронавирус: ученые дали ответ
05:03
"*бать, сиськи, это не грудь": Бузова показала самое сокровенное на развратном фото
04:29
Деньги липнут к рукам: астролог рассказала, кому суждено грести "бабло" лопатой
03:47
Что будет с ЕС и безвизом после пандемии: эксперт дал прогноз
03:01
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через секс
02:20
Крымские оккупанты во время пандемии выгнали детей на парады
02:02
Леонид Утёсов – чем певец покорил сердца нескольких поколений Видео
01:39
Принуждал к оргиям: порнозвезда пожаловалась на партнера-порноактера
01:18
Проверяют пять тысяч жителей: на Буковине заболевшая коронавирусом женщина ходила на митинг Видео
00:55
"Система охраны здоровья рухнет": экс-глава Минздрава оценил ситуацию с карантином
00:19
21 марта – какой сегодня праздник: Навруз и Родительская суббота Видео
00:11
В Испании на ТВ порадовались партии украинских масок Видео
20 марта, пятница
23:45
"Это Трампу надо было": пенсионерки из отряда Путина "сожгли" коронавирус Видео
23:23
У Авакова озвучили условие экстренного введения режима ЧП Видео
22:59
Четверо молдаван привезли коронавирус из Украины Видео
22:58
Зеленский забил тревогу и уговорил свою маму отсидеться дома
22:26
Более 600 погибших за сутки: Италия побила рекорд смертности от коронавируса Видео
22:20
Беспощадный коронавирус: в Украине резко увеличилось число заболевших
22:09
В МИД поведали, кто может попасть в ЕС после закрытия границ
21:31
Нардеп Потураев пояснил, как заменят умерших от коронавируса депутатов Видео
21:28
Африка, берегись: "ненасытный" вирус добрался до еще одной страны
20:58
Житель ЖК Паркове місто: в Киеве подозревают четвертый случай коронавируса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять