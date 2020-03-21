"Жесткие правила": Аваков анонсировал "тотальный карантин" в Украине

Полицейские в медицинских масках / УНИАН

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков высказался за введение в Украине жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией COVID-19.

"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его мнению, на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволенные, не отправленные за свой счет – на карантине – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!", - подчеркнул глава МВД.

Он считает, что в Украине необходимо провести мобилизацию ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществить переориентацию отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медицинские препараты и оборудование.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше", - заявил министр.

Аваков добавил, что общественным транспортом в стране сейчас должны пользоваться только медики, военные, правоохранители, провизоры, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.

Напомним, ранее Аваков во время заседания Кабмина по вопросам борьбы с коронавирусом увлеченно играл в онлайн-игру на своем смартфоне. Как утверждают журналисты, главу МВД увлекла игра под названием Ферма.

Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом.