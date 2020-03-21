В Украину прибыл новый борт с эвакуированными: в МИД рассказали детали

Франция выдвинула Украине условия для авиационного транзита / УНИАН

В субботу, 21 марта, из столицы Франции Парижа в Украину прибыл первый специальный авиарейс со 132 украинцами.

Такую информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины в Twitter на странице Коронавирус в мире - оперативно от МИД Украины.

Отмечается, что авиационный транзит Франция для граждан Украины разрешила при условии, если они будут оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорту и имеют подтверждение транзита, то есть авиабилеты для дальнейшего следования.

В МИД добавили, что такая транзитная (международная) зона есть только в аэропорту имени Шарля де Голля (Париж).

Как известно в Украине введен карантин с 12 марта по 3 апреля. Кроме того, с 18 марта действует запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные международные, междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

При этом власти организуют спецрейсы, чтобы все украинцы смогли вернуться домой. Авиаперевозчики в период с 14 по 18 марта вернули из-за рубежа около 44 тысяч украинцев.