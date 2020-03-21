Киев прекращает пассажирские перевозки: стала известна дата

О жестких мерах рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
С воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов.
Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков говоря о мерах по борьбе с коронавирусом в Украине.
"Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментарии под своим сообщением в Facebook по поводу ужесточения карантина.
Напомним, ранее Аваков высказался за введение в Украине жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией COVID-19.
Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом.