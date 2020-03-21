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Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простые рецепты

21 марта 2020, 13:22

В соцсетях туча советников, которые делятся секретами изготовления антисептика в домашних условиях.

Антисептик можно сделать в домашних условиях / Instagram

Наш народ не победить. В то время, как уханьская тварь под названием коронавирус COVID-19 оставляет глубокие следы во всех регионах страны, в то время, когда в аптеках  невозможно найти маску для лица и антисептик, в то время как бинт и марля стали дефицитом, словно хорошая колбаса во времена СССР, украинцы вдруг начали поражать идеями, как выжить.

Под "выжить" имеется ввиду – как изготовить антисептик из того, что есть. Ведь не каждый может себе позволить, особенно в условиях карантина, когда многих работодатели выгнали домой в отпуск за свой счет, купить за 1000 гривен литр средства, которое убьёт все микробы.

С одной стороны, в соцсетях масса рассказов о том, как взлетели цены на антисептики, а с другой – туча советчиков, которые делятся секретами изготовления простых рецептов антисептиков в домашних условиях.

Главред собрал из соцсетей самые простые советы, как сделать антисептик в домашних условиях.

Хороший антисептик своими руками - простые рецепты

Обратите внимание, чтобы антисептик был полезен, он должен содержать как минимум 60% спирта, такой концентрации спирт может разрушать липидную (жировую) оболочку вирусов, которой те прикрепляются к клеткам.

Водка и другие крепкие напитки для этих целей не подходят, концентрация спирта в них не настолько высокая. Нужную концентрацию имеют только технические или медицинские спирты, купить их можно, как правило, в аптеках или магазинах технических и промышленных товаров.

Рецепт антисептика своими руками №1

Активист Юрий Андреев в социальной сети поделился рецептом антисептика, который они с семьей сделали сами и используют для протирания рук, мобильных телефонов, дверных ручек, ручки коляски и включателей света.

Для этого нужно смешать этиловый спирт, перекись и глицерин.

Пропорции:

  • Этиловый спирт – 833 мл
  • Перекись водорода – 42 мл
  • Глицерин – 15 мл.

И все.

Рецепт антисептика своими руками №2

  • Медицинский спирт 90% - 50 мл
  • Глицерин – 30 мл
  • 5 капель любого эфирного масла (апельсинового, грейпфрутового, ванильного или мятного).

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его на свой вкус.

Антисептик в домашних условиях №3

  • Вода - 50 мл
  • Спиртовая настойка (ромашки, календулы) – 50 мл
  • Глицерин – 30 мл
  • 5 капель эфирного масла лимона.

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло подарит хороший запах.

Как сделать антисептик на спирту - рецепт №4

  • Медицинский спирт от 90%
  • Косметический гель алоэ (концентрация сока алоэ не важна) – 50 мл
  • Любое эфирное масло или лимонный сок – 5 капель
  • Глицерин - 4 капли.

Смешайте все ингредиенты ёмкости, у вас должна получиться однородная вязкая жидкость. Перелейте жидкость в подготовленный флакон с дозатором.

Как использовать антисептик

Чтобы антисептик уничтожил максимум вирусов и микробов на ваших ладонях, его надо применять по правилам.

  • Выдавите несколько капель или сделайте несколько пшиков спрея на ладонь одной руки.
  • Тщательно потрите ладони и пальцы.
  • Убедитесь, что антисептик покрывает каждый миллиметр ваших кистей.
  • Продолжайте растирать руки, пока они не высохнут. Обычно на это уходит 30–60 секунд.

Читайте такжеУченые назвали антисептик, который защитит от коронавирусаНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.

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