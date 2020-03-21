Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта

Антисептик можно сделать в домашних условиях / Instagram

Наш народ не победить. В то время, как уханьская тварь под названием коронавирус COVID-19 оставляет глубокие следы во всех регионах страны, в то время, когда в аптеках невозможно найти маску для лица и антисептик, в то время как бинт и марля стали дефицитом, словно хорошая колбаса во времена СССР, украинцы вдруг начали поражать идеями, как выжить.

Под "выжить" имеется ввиду – как изготовить антисептик из того, что есть. Ведь не каждый может себе позволить, особенно в условиях карантина, когда многих работодатели выгнали домой в отпуск за свой счет, купить за 1000 гривен литр средства, которое убьёт все микробы.

С одной стороны, в соцсетях масса рассказов о том, как взлетели цены на антисептики, а с другой – туча советчиков, которые делятся секретами изготовления простых рецептов антисептиков в домашних условиях.

Главред собрал из соцсетей самые простые советы, как сделать антисептик в домашних условиях.

Хороший антисептик своими руками - простые рецепты

Обратите внимание, чтобы антисептик был полезен, он должен содержать как минимум 60% спирта, такой концентрации спирт может разрушать липидную (жировую) оболочку вирусов, которой те прикрепляются к клеткам.

Водка и другие крепкие напитки для этих целей не подходят, концентрация спирта в них не настолько высокая. Нужную концентрацию имеют только технические или медицинские спирты, купить их можно, как правило, в аптеках или магазинах технических и промышленных товаров.

Рецепт антисептика своими руками №1

Активист Юрий Андреев в социальной сети поделился рецептом антисептика, который они с семьей сделали сами и используют для протирания рук, мобильных телефонов, дверных ручек, ручки коляски и включателей света.

Для этого нужно смешать этиловый спирт, перекись и глицерин.

Пропорции:

Этиловый спирт – 833 мл

Перекись водорода – 42 мл

Глицерин – 15 мл.

И все.

Рецепт антисептика своими руками №2

Медицинский спирт 90% - 50 мл

Глицерин – 30 мл

5 капель любого эфирного масла (апельсинового, грейпфрутового, ванильного или мятного).

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спирт продезинфицирует руки, глицерин защитит от сухости, а эфирное масло перебьет запах спирта, поэтому выбирайте его на свой вкус.

Антисептик в домашних условиях №3

Вода - 50 мл

Спиртовая настойка (ромашки, календулы) – 50 мл

Глицерин – 30 мл

5 капель эфирного масла лимона.

Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать и поместить в бутылку. Спиртовая настойка уничтожит микробы, глицерин смягчит руки, а эфирное масло подарит хороший запах.

Как сделать антисептик на спирту - рецепт №4

Медицинский спирт от 90%

Косметический гель алоэ (концентрация сока алоэ не важна) – 50 мл

Любое эфирное масло или лимонный сок – 5 капель

Глицерин - 4 капли.

Смешайте все ингредиенты ёмкости, у вас должна получиться однородная вязкая жидкость. Перелейте жидкость в подготовленный флакон с дозатором.

Как использовать антисептик

Чтобы антисептик уничтожил максимум вирусов и микробов на ваших ладонях, его надо применять по правилам.

Выдавите несколько капель или сделайте несколько пшиков спрея на ладонь одной руки.

Тщательно потрите ладони и пальцы.

Убедитесь, что антисептик покрывает каждый миллиметр ваших кистей.

Продолжайте растирать руки, пока они не высохнут. Обычно на это уходит 30–60 секунд.

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