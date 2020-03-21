Скандал с экспортом украинских респираторов: Нефедов дал объяснение

Экспорт масок состоялся 2 и 6 марта / Фото pixaby

Глава Таможенной службы Максим Нефедов прокомментировал информацию о том, что в Испанию прибыла партия украинских респираторов, несмотря на запрет.

По словам Нефедова, экспорт масок состоялся 2 и 6 марта, до введения запрета, поэтому он является легальной поставкой товара.

Глава таможни уточнил, что респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул.

"Постановление Правительства №214, которая запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступила в силу после опубликования. Таможня выполняет законы. После введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители остановили вывоз уже более чем 260 тыс. масок и респираторов за границу", - написал Нефедов в Facebook, продемонстрировав соответствующие таможенные документы.

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Напомним, ранее на испанском телевидении вышел сюжет о том, как разгружают медицинские маски, которые оказались украинского производства.