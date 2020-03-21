Отец и двое детей: всплыли подробности о второй заразившейся в Ивано-Франковской области женщине

Коронавирус в Украине / Фото: REUTERS

Женщина из Ивано-Франковской области, у которой диагностировали китайский коронавирус, вернулась в Украину из Франции. Она обратилась к врачу из-за повышенной температуры

"Пациентка обратилась к семейному врачу с жалобой на несколько повышенную температуру тела. После опроса, пациентку изолировали в больнице. Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, сухого кашля и других признаков коронавирусной инфекции нет", - говорится в сообщении пресс-службы Ивано-Франковской ОГА.

Сообщается, что ее отец и двое детей находятся на самоизоляции.

Как ранее сообщал Главред, в Ивано-Франковске 17 марта умерла от пневмонии женщина, у которой 19 марта, уже после смерти, лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом Covid-19.