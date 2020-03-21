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Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые

21 марта 2020, 14:34

Новый коронавирус может унести десятки миллионов жизней, предупредили ученые.

Собраны прогнозы ученых относительно того, когда закончится пандемия китайского вируса – Когда закончится эпидемия коронавируса
Собраны прогнозы ученых относительно того, когда закончится коронавирус / Reuters

Пандемия и карантин, которые были введены из-за нового убийственного китайского коронавируса, негативно отразились на жизни граждан многих стран, в частности, и Украины.

Есть много прогнозов относительно того, когда закончится пандемия коронавируса, сколько жизней унесет вирус, и как эпидемия повлияет на мировую экономику.

Главред решил собрать прогнозы ученых.

Когда закончится эпидемия коронавируса – прогнозы экспертов

Глава спецкомиссии Госкомитета здравоохранения Китая, главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань прогнозировал, что с коронавирусом можно справиться до начала лета.

"Я очень рад видеть, что сейчас уже принимаются меры в Италии и в Южной Корее, там уже заметно снижается количество новых случаев. Если это будет так, то я ожидаю, что эпидемия закончится в июне", – говорил он в марте.

Старший научный сотрудник Центра глобального здравоохранения и наук о здоровье в Джорджтаунском университете Мэтт Бойс сказал, что при положительном сценарии вирус окажется сезонным и исчезнет с летним потеплением, пишет НВ

Почетный профессор кафедры микробиологии, иммунологии и патологии Государственного университета Колорадо Чарльз Калишер полагает, что пандемия закончится тогда, когда закончатся люди, восприимчивые к коронавирусу, и будет разработана эффективная вакцину.

По мнению ученого, на это потребуется не менее года.

"Скорее всего, коронавирус прокатится по планете, унесет жизни многих тысяч людей, а затем перерастет в сезонное заболевание, с которым человечество свыкнется и от которого сможет вакцинироваться", – спрогнозировал эксперт.

Доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова говорила, что для победы над вирусом из Китая необходимо пройти два процесса.

Профессор отметила, что первый процесс эволюции коронавируса, а второй заключается в приобретение иммунитета людьми. 

Баранова считает, что когда около 70% населения государства переболеет коронавирусом, появится необходимая прослойка людей с антителами, которые смогут противостоять вирусу, и это остановит массовое заражение.

Пандемия коронавируса: сколько может быть жертв, и какой ущерб грозит мировой экономике

Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при университете американского штата Флорида, эксперт при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини предупреждал, что коронавирус может поразить примерно 70% населения Земли.

"Изоляция и карантин не остановят этот вирус", – предупреждал эксперт ВОЗ.

Гарвардский эпидемиолог Марк Липсич сделал более позитивный прогноз – эксперт думает, что вирус могут подхватить от 20 до 60% жителей нашей планеты.

Ученые Австралийского национального университета спрогнозировали, что при самом мягком сценарии из-за коронавируса в мире умрут 15 млн человек, а мировой экономике будет нанесен ущерб на сумму 2,4 трлн долларов.

Самый худший сценарий предполагает, что вирус унесет 68 млн жизней, а ущерб, нанесенный мировой экономике, составит 9 трлн долларов.

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