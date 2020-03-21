Еще один украинский город останавливает общественный транспорт

В Тернополе обещают запустить спецрейсы / ternopilcity.gov.ua

С понедельника, 23 марта, в Тернополе прекращает работу общественный транспорт из-за карантина.

По сообщению пресс-службы городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на заседании специального штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что на время отсутствия общественного транспорта спецрейсы будут перевозить только работников, которые в условиях чрезвычайной ситуации обеспечивают жизнедеятельность города (медиков, работников органов государственной власти и местного самоуправления, коммунальщиков, а также работников предприятий, производящих пищевые продукты, аптек, Укрпочты, работников аварийных служб).

Такие специальные перевозки будут осуществляться по шести троллейбусным маршрутам и семи автобусными, на каждом троллейбусе и автобусе будет табличка "Специальные перевозки" с красным крестом. Пользоваться ими можно будет только при наличии специальных удостоверений, при этом людей пускать в салон только в защитных масках. Медиков из районов будут привозить спецрейсами.

На въездах в Тернополь установят санитарно-контрольные посты, где будут проводить температурный скрининг граждан, досмотр, давать советы, а при необходимости направлять в больницу.

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Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о том, что в Киеве с 22 марта будут остановлены все пассажирские перевозки. "Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментариях к своей публикации в Facebook.