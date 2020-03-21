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Без защиты и с молитвами: медик рассказала об ужасной ситуации в Днепре

21 марта 2020, 14:38

Женщина утверждает, что врачи сами шьют марлевые повязки.

Коронавирус в Украине
Коронавирус в Украине / скриншот

Врачи скорой помощи в Днепре на вызовы с подозрением на коронавирус covid-19 ездят по одному для экономии защитных костюмов. При этом медики сами шьют марлевые повязки и молятся.

По словам местного медика, несколько дней назад по две маски выдавали только на вызовы с диагнозом острая респираторная инфекция. При этом флизелиновые костюмы плохого качества, которые еще оставались, отдали противоэпидемической бригаде врачей, а остальные - без защиты.

"На вызов врач или фельдшер идут по одному, чтоб костюм сэкономить. А ещё у нас закончились катетеры для обеспечения венозного доступа, и когда пройдут торги и закупка – неизвестно. Но главное молиться..." – рассказала медик в комментарии Обозревателю.

Кроме того, она сообщила, что местные жители собирают деньги на защитные средства, ищут костюмы, маски и аппараты искусственной вентиляции легких, а власти отчитываются о полном обеспечении медиков.

"Всем тем сотрудникам, которым не досталось марлевой маски, необходимо сшить самостоятельно маску для себя. Но лучше сшить всем, ведь там четыре слоя марли, а нужно для лучшей защиты восемь", – подытожила медик.

Как ранее сообщал Главред, медсестра Центральной районной больницы Киево-Святошинского района Нина Козловская в резкой форме обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, а также чиновникам Министерства здравоохранения, поскольку в отделение прибывают люди с подозрением на коронавирус, а у медицинского персонала отсутствует необходимая защитная одежда.

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