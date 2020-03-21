"Много воды и клизма с содой": украинка рассказала, как лечат коронавирус в Лондоне

Ирина Игнатьева заболела коронавирусом / скриншот из видео

Гражданка Украины Ирина Игнатьева, которая живет в Лондоне и заразилась там китайским вирусом COVID-19, рассказала, как она себя чувствует и как ее лечат в Великобритании.

"Сегодня у меня восьмой день заболевания. Сегодня я чувствую себя хуже. Поднялась температура 38,5 и переносится она очень тяжело. Гриппозное состояние. Но переносить было бы проще без того, что в новостях показывают", - высказалась женщина в эфире NewsOne по видеосвязи.

По ее словам, в Лондоне тоже паника, в аптеках размели весь парацетамол, и она сбивала температуру методом голода - ничего не ела, пила много воды и делала клизмы с содой.

"У нас к тебе не выезжает скорая, если не остановилось дыхание и нет жара больше 40 градусов" - пояснила Ирина Игнатьева.

Но скорую все же вызвали, поскольку у нее была остановка дыхания.

Медики подтвердили диагноз, но в больницу ее не забрали, сказали находиться дома, поскольку у нее не было пневмонии. Это сделали, поскольку в больницах нет мест. При этом украинку поставили в очередь и пообещали забрать, если ей станет хуже в течение недели.

"Это не такое заболевание, как грипп. Каждый божий день появляется новый симптом. В начале была слабость, как отравление. На завтра симптомы исчезли, а через день появилась вся основная симптоматика... Началось с сильной боли в горле и воспаления лимфоузлов на шее. Потом появился несильный сухой кашель. Температуры не было. Она скакала 36.5-37,5. Была одышка - сильное давление на грудную клетку, боль в середине спины," - описала все симптомы на личном примере женщина.

Отметим, в комментариях под видео многие украинцы возмутились такому подходу к пациентам в Лондоне.

"И это хвалёная европейская медицина? Твари загубили нашу нормальную медицину своей реформой!!!", - высказался Владимир Крюков.

"Хотели в Европу? Вот она ух..евшая, жрите! А теперь инфицированные любители горшков и унитазов все выдворены в Украину", - добавила Татьяна Донец.

"Похоже у Джонсона проблема не в прическе, а в голове. Бизнесмены блин - парацетамол, конечно не панацея, но система бестолкова на все 100%. То могли запросто Ла-Маншем привезти себе любые лекарства, теперь Брексит устроили и че? Ласты клей! Ну не балбесу доверили страну! Поправляйтесь, мамочка с дитям, и лечите мужа!", - высказался Серж Владимиров.

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