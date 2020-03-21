Спецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве

В Киеве будут специальные схемы маршрутов общественного транспорта / УНИАН

В Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников критической сферы жизни, заявил киевский городской голова Виталий Кличко.

"Общественный транспорт останавливает свою работу для всех, кроме людей у которых есть пропуск", - рассказал он во время своего видообращения.

Кличко уточнил, что с понедельника, 23 марта, общественный транспорт Киева будут возить только медработников, спасателей, правоохранителей, работников аптек и продуктовых магазинов, а эти работники смогут ездить только по специальному пропуску.

По его словам, схемы маршрутов общественного транспорта для специальной перевозки будут опубликованы

Кличко также добавил, что личный транспорт может передвигаться по городу без ограничений.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков высказался за введение в Украине жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией COVID-19.

Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом.