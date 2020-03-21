Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников

Президент провел встречу с руководителями телеканалов / Офис президента

Президент Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских телевизионных каналов.

Глава государства выступил с предложением о реализацию на национальном телевидении масштабного образовательного проекта для учеников 5-11 классов, обучающихся дома в связи с введением в стране карантина.

Зеленский отметил, что из-за ограничительных мер, введенных в стране с целью недопущения распространения коронавируса, школьники перешли на дистанционное обучение. Он предложил запустить общенациональный образовательный телевизионный проект, в рамках которого лучшие педагоги Украины будут проводить видеоуроки по различным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для детей.

Президент считает, что формат такого телевизионного проекта должен быть не только информативным и удобным для просмотра, но и интересным детям, а также их родителям, дедушкам и бабушкам, которые остаются дома из-за карантина.

Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных. Также они будут доступны в сети Интернет.

Читайте такжеСпецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве

Руководители украинских телеканалов поддержали инициативу Зеленского о необходимости производства и запуска такого важного социального проекта, учитывая введение в Украине карантина.

Напомним, из-за карантина с 12 марта ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах.