Пасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа дата

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник из-за китайского коронавируса запретил пропускать людей в псевдореспублику с подконтрольной Киеву части Донбасса.

Люди не смогут пересечь линию разграничения в понедельник, 23 марта, с 00:00, сообщили просепаратисткие сайты, ссылаясь на "указ" Пасечника.

В "документе" говорится, что запрет вводится для того, чтобы обеспечить безопасность "граждан" квазигосударства.

"…постановляю: запретить с 00:00 23 марта въезд на территорию ЛНР граждан с территории Украины", – отмечается в документе.

Читайте также"ДНР" закрывается из-за коронавируса: названа датаРанее стало известно, что украинская сторона из-за нового вируса с 16 марта на Луганщине решила на две недели запретить пересечение контрольных пунктов въезда-выезда из захваченной части Луганской области.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.