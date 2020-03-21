28 дней спустя: Комаровский спрогнозировал массовое заражение китайским коронавирусом

Евгений Комаровский / Скриншот

Пандемия китайского коронавируса прекратится после того, как заболеют до 80% населения Земли. По словам известного педиатра Евгения Комаровского, на самом деле на планете могут быть заражены уже 2,8 миллиона.

При этом он указал, что если в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заражения, то можно будет перестать волноваться.

Кроме того, доктор, призвал к полному соблюдению карантинных ограничений, если возникнут симптомы, то не бежать в больницу, а позвонить врачам.

"Это важнейшее сейчас, запомните! Категорически не выходить из дома. Упаси боже, если какое-то недомогание - переться в больницу или поликлинику, чтобы вам сделали какой-нибудь тест или вас послушал врач. Упаси боже! Мы просто завалим поликлиники и будем там ходить и обмениваться коронавирусами! Сидеть дома! Никуда не выходить! Любые проявления ОВРИ - строжайшая самоизоляция. Это важнейшее, что вы должны для себя понять" – заявил Комаровский.

Также врач посоветовал:

проветривать помещение;

не прекращать лечение от гипертонии;

избегать курения;

не отказываться от применения ибупрофена.

Как ранее сообщал Главред, за время распространения коронавируса зарегистрировали 275 500 подтвержденных случаев COVID-19. Всего уханьская зараза "убила" 11,4 тысячи человек.