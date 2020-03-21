Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Харьковской области ЧС / УНИАН

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области. Решается вопрос об остановке общественного транспорта.

Соответствующее решение приняли в субботу, 21 марта, на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности ХОГА.

По данным местного издания Вечерний Харьков, ЧС ввели для предотвращения распространения коронавируса после выявления covid-19 жительницы Харькова.

Таким образом, местные жители должны:

соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;

соблюдать режимы защиты от эпидемии.

При этом профильным службам дали поручение отработать вопрос о полной остановке общественного транспорта.

Как ранее сообщал Гларвед, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.