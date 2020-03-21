Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Чрезвычайную ситуацию ввели из-за подтвержденного случая заражения covid-19.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области. Решается вопрос об остановке общественного транспорта.
Соответствующее решение приняли в субботу, 21 марта, на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности ХОГА.
По данным местного издания Вечерний Харьков, ЧС ввели для предотвращения распространения коронавируса после выявления covid-19 жительницы Харькова.
Таким образом, местные жители должны:
- соблюдать правила поведения, безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях;
- соблюдать режимы защиты от эпидемии.
При этом профильным службам дали поручение отработать вопрос о полной остановке общественного транспорта.
Как ранее сообщал Гларвед, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.