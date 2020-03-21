Скандал с эвакуацией украинцев: в Польше возмутились из-за непрошенных гостей

Украинцы возвращаются домой через Перемышль / @BakunWojciech

В Польше возмутились из-за решение об эвакуации тысяч украинцев железнодорожным транспортом через приграничный Перемышль.

В частности, мэр города Войцех Бакун считает организацию возвращения украинцев на родину скандальной.

Как пишет польское издание Nowiny24.pl, в ночь с четверга на пятницу сотни украинцев, которые хотели воспользоваться поездами для возвращения домой, появились в Перемышле, в основном в районе железнодорожного вокзала. Это удивило местных жителей, которые дисциплинированно выполняли рекомендации по самоизоляции и были возмущены появлением в центре сотен людей.

"Сначала информация про такую акцию поступает в ведомство в четверг днем, что первый поезд в Украину отправится 20 марта около 2.30 ночи. Следующие четыре поезда отправятся в пятницу днем. Мы связались со всеми службами, чтобы выяснить, кто отвечает за организацию и обеспечение безопасности нескольких тысяч людей, и единственный ответ - "кто-то", - подчеркнул Бакун.

Читайте такжеИз Польши прибыли поезда с эвакуированными: что известноПо его мнению, организация эвакуации украинцев является скандальной, особенно на фоне мер безопасности и призывов к дезинфекции.

"Кто-то абсолютно неконтролируемым образом организовал в городе пребывание нескольких тысяч людей. И все это в период, когда мы запрещаем детям выходить из домов и сами существенно ограничиваем свою деятельность", - добавил Бакун.

Отметим, что по данным МИД Украины, из Перемышля в Киев специальным поездом возвращаются еще более 600 украинцев.

"Сейчас 612 украинских граждан направляются на поезде из Перемышля в Киев. Это первый из двух запланированных поездов Укрзализныци по этому маршруту сегодня", - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в целом из Польши в Украину вернулось 22 тыс. 612 украинских граждан.

Напомним, ранее стал известен график движения специальных поездов, на которых украинцы могут вернуться на родину из Польши.