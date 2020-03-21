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"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили

21 марта 2020, 17:18

Хоккейный турнир отменили из-за пандемии коронавируса

ЧМ по хоккею 2020
ЧМ по хоккею 2020 / скриншот

Чемпионат мира по хоккею 2020 отменили. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса covid-19.

По данным официального сайта Международной федерации хоккея на льду, ЧМ-2020 планировали провести в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

В Федерации указали, что переносить чемпионат по хоккею 2020 в другую страну не будут, а его проведение в Швейцарии в другом году обсудят позже.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Пока что нужно отложить спорт", - заявил президент IIHF Рене Фазель.

Как ранее сообщал Главред, пандемия коронавируса вынудила УЕФА отложить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Чемпионат мира по хоккею китайский коронавирус новости спорта
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