"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили

ЧМ по хоккею 2020 / скриншот

Чемпионат мира по хоккею 2020 отменили. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса covid-19.

По данным официального сайта Международной федерации хоккея на льду, ЧМ-2020 планировали провести в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

В Федерации указали, что переносить чемпионат по хоккею 2020 в другую страну не будут, а его проведение в Швейцарии в другом году обсудят позже.

"Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Пока что нужно отложить спорт", - заявил президент IIHF Рене Фазель.

Как ранее сообщал Главред, пандемия коронавируса вынудила УЕФА отложить проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года.