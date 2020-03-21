"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавируса

В Крыму появился первый зараженный коронавирусом / Reuters

В аннексированном Россией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции.

Вирус COVID-19 нашли у жителя полуострова, прибывшего из Франции, рассказал глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

Он сообщил, что заболевший пересекал "государственную границу РФ" в автомобильном пункте пропуска и не сообщил информацию о пребывании в странах, в которых зафиксирован коронавирус.

"С симптомами ОРВИ он был госпитализирован в медицинское учреждение по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности, в отдельный бокс. Результат подтвержден в установленном порядке. Пациент получает необходимое лечение в соответствии с действующим протоколом Министерства здравоохранения. Состояние больного средней степени тяжести. Определён круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Данные лица находятся на изоляции, за ними установлено медицинское наблюдение, организовано лабораторное обследование", - написал Аксенов.

Отметим, что сообщение вызвало бурю эмоций у пользователей, которые сообщили, что заболевший находится в Симферополе:

"Сколько таких ещё будет, которые ездили по синему безвизу и никому ничего не сказали", "Я думала,что с Украиной сейчас вообще граница закрыта,туда столько заробитчан вернулось,в том числе и из Италии", "Они катаются с пропиской крымской в украинских паспортах и наоборот, оказывается", "ВК пишут что в Симферополе но подождем официальный ответ", "И закрыть границу с Украиной на месяц. Никого не впускать и не выпускать. Другого времени не было поехать во Францию!!! Придурки просто", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три - летальных.