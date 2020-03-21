Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине уже на следующей неделе - СМИ

В Украине могут ввести режим ЧП / Фото pixaby

Верховная Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине для предотвращения распространения коронавируса covid-19. Так, режим ЧП могут объявить уже во вторник, 24 марта.

Отмечается, что именно 24 марта могут созвать внеочередное заседание парламента.

"В понедельник еще нет, а во вторник, думаю, будет", - говорится в сообщении РБК-Украина.

Данную информацию подтверждают и в Слуге народа.

"Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент - указ, мы - постановление", - отмечается в сообщении.

При этом руководство фракции отмечает, что ни точная дата заседания, ни повестка дня не утверждены.

"Пока что ничего не знаем о внеочередном, на понедельник точно нет, ведь депутаты в регионах. На вторник — это возможно, но мы должны знать об этом за 48 часов", - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, в МВД утверждают, что режим чрезвычайного положения будет учрежден немедленно, как только отсчет инфицированных стремительно пойдет на сотни и приблизиться к тысяче.