Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом

Вакцина против китайского коронавируса / Reuters

Медики в Китае начали испытывать вакцину против коронавируса COVID-19. Отмечается, что испытания проходят на добровольцах.

По данным газеты Global Times, препарат разработали специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая при помощи фармацевтических компаний. При этом учитывался опыт создания вакцины против Эболы.

По словам руководителя группы исследователей, участников проекта не будут заражать вирусом при вакцинации, а просто введут антитела. За ними будут наблюдать, чтобы выяснить, приобретут ли они иммунитет к вирусу.

Для проведения тестов создали три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все добровольцы из Уханя, который считался отправной точкой пандемии. Они будут помещены на двухнедельный карантин, после чего полгода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.

Как ранее сообщал Главред, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что ожидать появления в 2020 году чудодейственного "эликсира" для борьбы с COVID-19 не стоит.