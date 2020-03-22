УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом

22 марта 2020, 01:55

Медики приступили к испытанию вакцины на людях

Вакцина против китайского коронавируса
Вакцина против китайского коронавируса / Reuters

Медики в Китае начали испытывать вакцину против коронавируса COVID-19. Отмечается, что испытания проходят на добровольцах.

По данным газеты Global Times, препарат разработали специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая при помощи фармацевтических компаний. При этом учитывался опыт создания вакцины против Эболы.

По словам руководителя группы исследователей, участников проекта не будут заражать вирусом при вакцинации, а просто введут антитела. За ними будут наблюдать, чтобы выяснить, приобретут ли они иммунитет к вирусу.

Для проведения тестов создали три группы, каждая из которых будет состоять из 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Все добровольцы из Уханя, который считался отправной точкой пандемии. Они будут помещены на двухнедельный карантин, после чего полгода врачи планируют наблюдать, как их организм реагирует на сыворотку.

Как ранее сообщал Главред, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что ожидать появления в 2020 году чудодейственного "эликсира" для борьбы с COVID-19 не стоит.

китайский коронавирус Вакцина Китай новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

01:55
Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
01:38
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс Видео
01:10
"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина
00:43
Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски
00:19
22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых
21 марта, суббота
23:57
"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал
23:29
От коронавируса умер экс-президент Реала
22:56
Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса
22:22
Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали
22:02
Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта
21:46
Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе
21:41
Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом Видео
21:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
21:27
"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
21:24
На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение Видео
21:06
Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки
20:29
Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин
20:27
Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области
20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
19:32
Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус
19:31
Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:10
Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть
18:50
Драконовские меры из-за карантина: в Киеве закрыли детские площадки Видео
18:37
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты Видео
18:36
В Минздраве придумали жесткое наказание для частных лабораторий из-за коронавируса
18:18
Коронавирусная зараза накрыла еще одну область: СМИ рассказали детали
17:45
Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине уже на следующей неделе - СМИ
17:35
"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавируса
17:18
"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили
17:05
Коронавирус в Украине: астролог сказал, когда "зараза" пропадет
16:58
Скандал с эвакуацией украинцев: в Польше возмутились из-за непрошенных гостей
16:38
Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году
16:23
Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:15
Морозы, метели и снежные заносы: украинцев оглушили зимним прогнозом
15:55
28 дней спустя: Комаровский спрогнозировал массовое заражение китайским коронавирусом Видео
15:41
"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине
15:40
Пасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа дата Видео
15:15
"Путин может покупать": Сивохо высказался о примирение с Донбассом Видео
14:59
"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России
14:55
Спецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве Видео
14:38
"Много воды и клизма с содой": украинка рассказала, как лечат коронавирус в Лондоне Видео
14:38
Без защиты и с молитвами: медик рассказала об ужасной ситуации в Днепре
14:32
Еще один украинский город останавливает общественный транспорт
14:07
Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание
14:06
Отец и двое детей: всплыли подробности о второй заразившейся в Ивано-Франковской области женщине
13:59
Скандал с экспортом украинских респираторов: Нефедов дал объяснение Фото
13:14
Киев прекращает пассажирские перевозки: стала известна дата
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять