Коронавирусная зараза накрыла еще одну область: СМИ рассказали детали

Госпитализированный мужчина недавно вернулся из Франции / zn.ua

В Волынской области появился первый пациент с подозрением на инфицирование коронавирусом.

Как рассказала УНИАН заведующая отделением Волынской областной инфекционной больницы Галина Морочковская, мужчина, у которого накануне, 20 марта, повысилась температура и появился кашель, в больницу пришел сам.

"Житель села Липины, 1971 года рождения, решил обследоваться еще и потому, что недавно вернулся из Франции. Его положили в стационар. Сейчас его состояние улучшилось", - отметила медик.

Она добавила, что окончательно подтвердить заболевание можно будет только после получения результатов лабораторного исследования из Киева.

Как уточняют Волынские новости, заболевший мужчина — известный в Луцке бизнесмен, несколько дней был на самоизоляции, экспресс-тест показал наличие коронавируса COVID-19.

У него был жар и сухой кашель, рассказал глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк.

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Напомним, ранее в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три - летальных.

Как известно, в аннексированном Россией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции.