В Минздраве придумали жесткое наказание для частных лабораторий из-за коронавируса

Виктор Ляшко / пресс-служба Минздрава

Министерство здравоохранения пригрозило частным лабораторий жесткими мерами, если те будут скрывать случаи заражения коронавируса covid-19. Так, лаборатории могут потерять лицензию, а значит больше не будут иметь право предоставлять свои услуги.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, лаборатории обязаны передавать первые пять положительных образцов для подтверждения.

"Есть требование к частным лабораториям передавать первые пять положительных и 10 отрицательных образцов в национальную лабораторию для подтверждения. Сейчас они обязаны отчитываться по установленной форме. В случае нарушения Минздрав будет инициировать отзыв лицензии", - заявил Ляшко.

Как ранее сообщал Главред, прокуратура Киева запустило досудебное расследование против сотрудников частной медицинской клиники, которые не сообщили властям о пациенте, инфицированном коронавирусом.