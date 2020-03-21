Драконовские меры из-за карантина: в Киеве закрыли детские площадки

В Киеве закрыли все детские площадки

В Киеве утвердили новые ограничительные меры в связи с предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Решением Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации, с 21 марта запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях.

"Районным в городе Киеве государственным администрациям, коммунальному объединению Киевзеленстрой, ГУ Национальной полиции Украины в г. Киеве обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы о запрете пользования детскими и спортивными площадками в парках, скверах и на придомовых территориях", - сказано в протоколе Комиссии, опубликованном на Официальном портале столичной власти.

Также решено выделить 23 млн гривен на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов.

Кроме того, принято решение ограничить доступ посетителей в помещения Центров предоставления административных услуг, за исключением исключительных случаев.

Новые меры вводятся до улучшения эпидемической ситуации.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников критической сферы жизни.

Ранее в Украине был подтвержден 41 случай COVID-19, из которых три - летальных.

Как известно, в аннексированном Россией Крыму подтвержден первый случай коронавирусной инфекции.