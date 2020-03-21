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Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть

21 марта 2020, 19:10

Полученная информация поможет в борьбе с распространением covid-19

Китайский коронавирус
Китайский коронавирус / Reuters

Немецкие ученые сделали прорыв в изучении коронавируса covid-19. Отмечается, что в будущем данная информация позволит остановить распространение инфекции.

По данным издания La Republica, который отвечает за распространение коронавируса. Это позволит понять, как и какими лекарствами можно повлиять на возбудителя.

Команду ученых возглавляет всемирно известный вирусолог из Университета Любека Рольф Хильгенфельд. Отмечается, что расшифровать архитектуру протеазы удалось с помощью рентгеновских лучей высокой интенсивности на установке BessY II в берлинском Гельмгольц-Центре.

Сообщается, что ученым теперь надо найти способ дезактивировать молекулу, которая связывает протеазный фермент, создающий копии вируса в клетках.

Как ранее сообщал Главред, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов рассказал, что ожидать появления в 2020 году чудодейственного "эликсира" для борьбы с COVID-19 не стоит.

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