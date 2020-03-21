Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус

Сергей Шахов пожаловался на ухудшение самочувствия / УНИАН

Появились подробности состояния нардепа Сергея Шахова, который заболел опасным коронавирусом.

Так, у себя в Facebook народный избранник пожаловался, что у него диагностировали незначительную пневмонию.

"По рекомендациям врачей, остаюсь в инфекционном отделении Александрийской больницы", – сообщил он.

Также нардеп рассказал, что изменения в легких показали результаты рентгенографии.

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Шахов обещает держать украинцев в курсе своего состояния здоровья.

Напомним, Сергей Шахов сообщил о том, что подцепил китайский вирус, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. Позже стало известно, что жена нардепа тоже заболела.

Позже Шахов рассказал о своем самочувствии. Политик поделился, что у него пересыхает во рту, постоянно хочется пить. Есть головокружение. По словам Шахова, у него под вечер поднималась температура, есть кашель.

"…Есть такой, знаете, суховатый (кашель – Ред.). Утром был мокрый кашель, а сейчас уже суховатый. Постоянно хочется пить, пересыхает во рту…", – поделился он.