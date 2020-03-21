В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса

В столице подтвердили 7 новых случаев инфицирования / Фото: REUTERS

В Киеве зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом, который добрался до территории нашей страны и уже унес жизни троих украинцев.

Об этом сообщил мэр столицы Витай Кличко в субботу 21 марта в своем Telegram-канале.

"Сегодня под вечер мы получили лабораторно подтвержденные тесты двух женщин -29-ти и 39-ти лет и 5-ти мужчин в возрасте от 31 до 50 лет. В общем, на сегодня в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19. Восемь киевлян были инфицированы в европейских странах - преимущественно во Франции и Германии. Два случая - местное заражение от больных из Житомирской области и Киева", - сообщил городской глава.

Ранее Главред писал, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков говоря о мерах по борьбе с коронавирусом в Украине.

Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 41, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом.