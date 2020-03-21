Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области

В Черновицкой ОГА рассказали, как чувствуют себя местные жители, которые подхватили коронавирус.
Появились подробности о состоянии людей, которые заболели жутким коронавирусом в Черновицкой области.
Как сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook, среди инфицированных коронавирусом в Черновицкой области 8 детей и 17 взрослых.
"Среди них дети до 5 лет - пятеро, до 18 лет - трое, взрослых до 35 лет - семеро, до 50 лет - трое, старше 50 лет - семь человек", - рассказал он.
Сейчас все заболевшие находятся в стабильном состоянии. Несколько пациентов находятся на домашнем лечении.
Коронавирус в Черновицкой области
Как ранее писал Главред, в Черновцах патрульной полиции поручили с пятницы, 20 марта, из-за китайского коронавируса полностью закрыть областной центр для транспорта. Мэр города Алексей Каспрук распорядился перекрыть движение транспорта на въезд и выезд, говорится на сайте Черновицкого горсовета.
Также стало известно, что в Черновцах для пенсионеров отменили бесплатный проезд в транспорте. Власти решили при помощи отмены льгот стимулировать пожилых людей оставаться дома и таким образом избежать заражения коронавирусом.