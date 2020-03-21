Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин

Новые правила в магазинах из-за коронавируса / УНИАН

Киевские власти ввели новые ограничения в рамках карантина из-за китайского коронавируса. Новые правила касаются продуктовых магазинов и аптек.

Так, со среды, 25 марта, в аптеках и продуктовых магазинах может находится не более 1 человека на 10 квадратных метров.

"Департаменту промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить наличие потребителей в торговом помещении в количестве 1 человек на 10 м2 и обеспечить меры по соблюдению санитарных норм", говорится в протоколе постоянной комиссии ТЭБ и ЧС "О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева", - сообщили в пресс-службе КГГА.

Как ранее сообщал Главред, в Киеве утвердили новые ограничительные меры в связи с предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников критической сферы жизни.