Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки

Медицинскую маску нужно менять через каждые 2-3 часа / УНИАН

В опасный период пандемии коронавируса очень важно знать, как правильно пользоваться медицинскими масками и резиновыми перчатками.

В Сети опубликовали ценные советы о том, как защитится от вируса и отметили, что перчатки и маски считаются одними из главных превентивных методов борьбы с инфицированием Covid-19.

Как пользоваться резиновыми перчатками

Носить перчатки постоянно не нужно, особенно во время передвижения на собственном транспорте.

Лучше обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь.

Использование перчаток повысит вашу безопасность во время посещения общественных мест.

Категорически запрещено в перчатках трогать лицо, так как их задача отделить вашу кожу от внешней среды.

Когда вы вышли из транспорта, лучше снять перчатки и просто их выбросить.

Повторно использовать перчатки нельзя.

Обрабатывать перчатки антисептиком тоже нельзя.

Как правильно пользоваться медицинскими масками

Маска не защищает здорового человека от вируса, но уменьшает риск того, что больной человек может заразить здоровых. Поэтому маски нужно носить в местах скопления людей, а не наедине.

Маску нужно использовать 2-4 часа, а потом выбрасывать.

Их запрещено обрабатывать антисептиками или термически и использовать повторно.

Ранее Главред писал, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков говоря о мерах по борьбе с коронавирусом в Украине.

Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 48, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом. Сегодня 7 новых случаев было зафиксировано в Киеве.