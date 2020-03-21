Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки

Выяснилось, как защитить себя от опасной болезни, пребывая на улице, в аптеке или в супермаркете.
В опасный период пандемии коронавируса очень важно знать, как правильно пользоваться медицинскими масками и резиновыми перчатками.
В Сети опубликовали ценные советы о том, как защитится от вируса и отметили, что перчатки и маски считаются одними из главных превентивных методов борьбы с инфицированием Covid-19.
Как пользоваться резиновыми перчатками
- Носить перчатки постоянно не нужно, особенно во время передвижения на собственном транспорте.
- Лучше обработать антисептиком те поверхности, которых касаетесь.
- Использование перчаток повысит вашу безопасность во время посещения общественных мест.
- Категорически запрещено в перчатках трогать лицо, так как их задача отделить вашу кожу от внешней среды.
- Когда вы вышли из транспорта, лучше снять перчатки и просто их выбросить.
- Повторно использовать перчатки нельзя.
- Обрабатывать перчатки антисептиком тоже нельзя.
Как правильно пользоваться медицинскими масками
- Маска не защищает здорового человека от вируса, но уменьшает риск того, что больной человек может заразить здоровых. Поэтому маски нужно носить в местах скопления людей, а не наедине.
- Маску нужно использовать 2-4 часа, а потом выбрасывать.
- Их запрещено обрабатывать антисептиками или термически и использовать повторно.
Ранее Главред писал, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт будет перевозить только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков говоря о мерах по борьбе с коронавирусом в Украине.
Как известно в Украине на сегодня количество больных COVID-19 составляет 48, из них трое пациентов умерли. Также в МИД сообщили, что трое украинцев умерли за рубежом. Сегодня 7 новых случаев было зафиксировано в Киеве.