На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение

Украинцы застряли на Бали / otpusk21.ru

Более тысячи украинцев застряли на индонезийском острове Бали. Туристы не могут вернуться домой из-за карантина.

По словам жителя Киева Андрея Иванова, ситуация ухудшается из-за финансовых трудностей украинцев и жесткой позиции властей острова.

"После 17 марта у нас начались проблемы с вылетами, так как Украина закрыла воздушное пространство. Регулярные рейсы с Бали отменили, поэтому у кого были деньги, тот брал билеты на самолеты с несколькими пересадками, ценой в 2-3 тысячи долларов. У тех, кто остался на курортах, появилась еще и проблема с визами. Нам их выдавали на 30 дней, а у кого закончился срок – нужно продлевать. За сутки это 60 долларов с человека. Для того чтобы продлить себе пребывание в стране, нужно сдать паспорт на 10-14 дней и ты, по сути, становишься заложником, не имея возможности улететь", – рассказал мужчина в комментарии Обозревателю.

При этом он отметил, что туристы начали кооперироваться и отправили список в украинское консульство. Всего в списке больше тысячи человек.

"От министерства иностранных дел или консула помощи я не заметил. В первые два дня пытался звонить на горячую линию, но трубку так никто и не взял", – сообщил киевлянин.

Кроме того, он отметил, что вылетел из Украины 11 марта, а путевку купил примерно за полгода, но его нигде не предупредили, что Украина может закрыть авиасообщение или ввести карантин.

В то же время сообщается, что с 20 марта Индонезия приняла решение об отмене штрафа за просрочку визы для иностранцев, который составлял 70 долларов за каждый день. Всех иностранцев попросили обратиться в миграционные центры.

"С целью недопущения бюрократических проволочек и оказания практической помощи нашим соотечественникам сегодня на Бали отбыл украинский консул. Консулы ищут другие варианты", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, украинские туристы застряли в Испании на острове Тенерифе. Всего на курорте находятся около 80 украинцев.