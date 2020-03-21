"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации

В Донецкой области ввели режим ЧС / УНИАН

Китайский коронавирус в Украине - из-за угрозы распространения опасного недуга в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию после обнаружения первого случая заражения COVID-19.

На сайте Донецкой облгосадминистрации в субботу, 21 марта говорится, что "решение о введении ЧС в регионе было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения коронавируса".

В связи с введением режима чрезвычайно ситуации местным органам власти необходимо:

назначить руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;

обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных объектов и обеспечить их постоянное функционирование;

с 23 марта временно запретить работу рынков и подобных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основными или единственными поставщиками пищевых продуктов и товаров первой необходимости.

"Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай заражения COVID-19. Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации", – заявил глава Донецкой области Павел Кириленко.

Ранее Главред писал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Харьковской области. Решается вопрос об остановке общественного транспорта. Соответствующее решение приняли в субботу, 21 марта, на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности ХОГА.

Также отметим, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.