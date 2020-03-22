УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. ☣️ Коронавирус

"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина

22 марта 2020, 01:10

Украине необходима реструктуризации долга.

гривны
Украине необходима реструктуризации долга

Введение чрезвычайных мер из-за коронавируса отразится на украинской экономике и будет иметь далекоидущие последствия, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Принимаемые меры – чрезмерные. Это остановка жизни города (Киева, - ред.). Крупнейший плательщик налогов торговля будет остановлена и так происходит по всей стране. Правительству надо подумать о том, чтобы через несколько месяцев никто не умер от голода", - подчеркнул он.

По его мнению, остановка в Украине всей транспортной отрасли и торговли грозит громадными финансовыми потерями.

"Когда нам будет не за что жить и правительство увидит, что бюджет опустел, здесь все переходит в индивидуальную сферу. Надо было бы позаботиться о тех людях, которые в этой ситуации попадут в тяжелое положение. Оказывается, что миллионы женщин вынуждены оставлять работу и сидеть с детьми. Это огромные экономические потери для семей и для экономики. Мы вводим меры в тех сферах, где они не являются необходимыми", - считает эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что одной из первоочередных задач Верховной Рады является пересмотр бюджета.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта"Очевидно у нас бюджет не будет выполняться по доходам. Значит нужно перераспределять статьи расходов на более приоритетные. Очевидно, что расходы придется урезать и делать секвестр. Это практически неизбежно и чем раньше, тем лучше. Если этого не сделать, то возможно, что средства будут использованы на цели не являющиеся приоритетными", - предупредил экс-министр экономики.

Кроме того, экономист считает, что правительство должно вести с международными кредиторами переговоры о реструктуризации долга.

"Украина, хотя и не охвачена эпидемией, пошла на добровольные самоограничения, которые являются тяжелым ударом по экономике. Начался отток и прекратился приток капиталов по ОВГЗ. Полетела гривна. Все это отразится на доходах бюджета и ситуации в экономике", - уверен он.

Вместе с тем Суслов скептически оценил вероятность уступок со стороны МВФ по реструктуризации или списанию долгов: "Что касается частных кредиторов, этого можно добиться. Тем более, что для этого есть аргументы. У нашего правительства уникальная возможность поменять ущербную политику, которая проводилась до сих пор на потенциально эффективную".

Ранее Виктор Суслов говорил, что из-за неадекватной борьбы властей Украины с коронавирусом стране грозит жесточайший бюджетный кризис.

коронавирус карантин в Украине курс гривны
Сейчас вы просматриваете новость «"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина». Другие новости эпидемии коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:24
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
01:55
Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
01:38
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс Видео
01:10
"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина
00:43
Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски
00:19
22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых
21 марта, суббота
23:57
"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал
23:29
От коронавируса умер экс-президент Реала
22:56
Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса
22:22
Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали
22:02
Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта
21:46
Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе
21:41
Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом Видео
21:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
21:27
"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
21:24
На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение Видео
21:06
Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки
20:29
Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин
20:27
Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области
20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
19:32
Появились тревожные подробности о состоянии нардепа, который подхватил коронавирус
19:31
Соник в кино 2020 выходит онлайн: когда смотреть фильм
19:10
Вирусологи в Германии совершили прорыв с коронавирусом: в чем суть
18:50
Драконовские меры из-за карантина: в Киеве закрыли детские площадки Видео
18:37
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты Видео
18:36
В Минздраве придумали жесткое наказание для частных лабораторий из-за коронавируса
18:18
Коронавирусная зараза накрыла еще одну область: СМИ рассказали детали
17:45
Рада может ввести чрезвычайное положение в Украине уже на следующей неделе - СМИ
17:35
"Не лечить козла, пускай сдыхает": еще в одном регионе Украины паника из-за коронавируса
17:18
"Глобальная проблема": Чемпионат мира по хоккею 2020 в Швейцарии отменили
17:05
Коронавирус в Украине: астролог сказал, когда "зараза" пропадет
16:58
Скандал с эвакуацией украинцев: в Польше возмутились из-за непрошенных гостей
16:38
Ведьмак 2 сезон не выйдет в 2021 году
16:23
Китайский коронавирус: в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации
16:15
Морозы, метели и снежные заносы: украинцев оглушили зимним прогнозом
15:55
28 дней спустя: Комаровский спрогнозировал массовое заражение китайским коронавирусом Видео
15:41
"Еб*ть корону, символично": Потап высказал свое мнение о коронавирусе в Украине
15:40
Пасечник запретил пропускать людей в "ЛНР": названа дата Видео
15:15
"Путин может покупать": Сивохо высказался о примирение с Донбассом Видео
14:59
"Мозги новостями не *би": Шнуров раскрыл подноготную коронавируса в России
14:55
Спецмаршруты и пропуска: что нужно знать об остановке транспорта в Киеве Видео
14:38
"Много воды и клизма с содой": украинка рассказала, как лечат коронавирус в Лондоне Видео
14:38
Без защиты и с молитвами: медик рассказала об ужасной ситуации в Днепре
14:32
Еще один украинский город останавливает общественный транспорт
14:07
Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание
14:06
Отец и двое детей: всплыли подробности о второй заразившейся в Ивано-Франковской области женщине
13:59
Скандал с экспортом украинских респираторов: Нефедов дал объяснение Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять