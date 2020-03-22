"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина

Украине необходима реструктуризации долга

Введение чрезвычайных мер из-за коронавируса отразится на украинской экономике и будет иметь далекоидущие последствия, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Принимаемые меры – чрезмерные. Это остановка жизни города (Киева, - ред.). Крупнейший плательщик налогов торговля будет остановлена и так происходит по всей стране. Правительству надо подумать о том, чтобы через несколько месяцев никто не умер от голода", - подчеркнул он.

По его мнению, остановка в Украине всей транспортной отрасли и торговли грозит громадными финансовыми потерями.

"Когда нам будет не за что жить и правительство увидит, что бюджет опустел, здесь все переходит в индивидуальную сферу. Надо было бы позаботиться о тех людях, которые в этой ситуации попадут в тяжелое положение. Оказывается, что миллионы женщин вынуждены оставлять работу и сидеть с детьми. Это огромные экономические потери для семей и для экономики. Мы вводим меры в тех сферах, где они не являются необходимыми", - считает эксперт.

В то же время он обратил внимание на то, что одной из первоочередных задач Верховной Рады является пересмотр бюджета.

Читайте также200 гривен за доллар: в Раде шокировали украинцев планами дефолта"Очевидно у нас бюджет не будет выполняться по доходам. Значит нужно перераспределять статьи расходов на более приоритетные. Очевидно, что расходы придется урезать и делать секвестр. Это практически неизбежно и чем раньше, тем лучше. Если этого не сделать, то возможно, что средства будут использованы на цели не являющиеся приоритетными", - предупредил экс-министр экономики.

Кроме того, экономист считает, что правительство должно вести с международными кредиторами переговоры о реструктуризации долга.

"Украина, хотя и не охвачена эпидемией, пошла на добровольные самоограничения, которые являются тяжелым ударом по экономике. Начался отток и прекратился приток капиталов по ОВГЗ. Полетела гривна. Все это отразится на доходах бюджета и ситуации в экономике", - уверен он.

Вместе с тем Суслов скептически оценил вероятность уступок со стороны МВФ по реструктуризации или списанию долгов: "Что касается частных кредиторов, этого можно добиться. Тем более, что для этого есть аргументы. У нашего правительства уникальная возможность поменять ущербную политику, которая проводилась до сих пор на потенциально эффективную".

Ранее Виктор Суслов говорил, что из-за неадекватной борьбы властей Украины с коронавирусом стране грозит жесточайший бюджетный кризис.