Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали

Коронавирусом заразился соратник нардепа Сергея Шахова / Фейсбук

Нардеп Сергей Шахов, который заболел коронавирусом и сейчас находится в Александровской больнице, скорее всего заразил опасным недугом своего соратника Сергея Вельможного.

Как Шахов рассказал в прямом эфире на Facebook, предварительные результаты теста на коронавирус у Вельможного и его сына, положительные.

"Также появились тревожные новости, что член моей команды Сергей Вельможный с сыном также попали в Александровскую больницу. Подтвердился вирус", – сказал Шахов.

Отметим, Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область), член комитета по правовой политике. В прошлом созыве он был помощником Шахова и руководителем его благотворительного фонда.

Напомним, 16 марта Сергей Вельможный был на согласительном совете ВР со всеми главами фракций.

Коронавирус у Сергея Шахова

Напомним, Сергей Шахов сообщил о том, что подцепил китайский вирус, после того, как ездил во Францию и Швейцарию. Позже стало известно, что жена нардепа тоже заболела.

Позже Шахов рассказал о своем самочувствии. Политик поделился, что у него пересыхает во рту, постоянно хочется пить. Есть головокружение. По словам Шахова, у него под вечер поднималась температура, есть кашель.