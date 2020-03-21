Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса

Ученые НАНУ оценили масштабы распространения коронавируса / УНИАН

Ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз распространения опасного вируса из Китая по территории нашей страны во время пандемии.

Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине. Такую информацию обнародовали в КГГА.

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"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.

Коронавирус в Украине

Ранее Главред писал, что согласно со свежими данными Минздрава по состоянию на вечер 21 марта, в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Трое инфицированных скончались, а один вылечился и был выписан из больницы.

Напомним, в течение субботы, 21 марта, в столице выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом. Возраст больных - от 29 до 50 лет. В целом, на сегодня в Киеве 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.