Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса

В Национальной академии наук считают, что заболеть могут более 22 млн украинцев.
Ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз распространения опасного вируса из Китая по территории нашей страны во время пандемии.
Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине. Такую информацию обнародовали в КГГА.
Читайте также"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
"Учитывая увеличение количества больных COVID-19 на территории Украины и города Киева и ориентировочный прогноз Национальной академии наук Украины при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий относительно возможного инфицирования 22,2 млн людей в Украине, а также учитывая количество населения столицы, его активные миграционные процессы, вопросы принятия мер по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2, 17 марта 2020 года был рассмотрен на внеочередном заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)", - говорится в документе.
Коронавирус в Украине
Ранее Главред писал, что согласно со свежими данными Минздрава по состоянию на вечер 21 марта, в Украине обнаружено 47 заболевших коронавирусом. Трое инфицированных скончались, а один вылечился и был выписан из больницы.
Напомним, в течение субботы, 21 марта, в столице выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом. Возраст больных - от 29 до 50 лет. В целом, на сегодня в Киеве 10 зарегистрированных случаев заболевания COVID-19.