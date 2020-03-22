Ненасытный китайский вирус угробил тысячи людей: названа точная цифра

Коронавирус "убил" около 13 тысяч человек / Reuters

Смертоносный китайский вирус продолжает с бешеной скоростью атаковать человечество. По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, 304 544 человека во всем мире заразились коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19.

В то же время количество жертв опасной уханьской заразы шокирует - уже 12 974 человека умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Также стало известно, что успешно победили болезнь 91681 человек.

Согласно данным центра Джона Хопкинса, ситуация с заражениями на сегодня выглядит так:

Китай - 81 321

Италия – 53 578

Иран – 20 610

Испания - 25 374

Германия - 22 213

Франция - 14 308

США - 25 493

Швейцария – 6575

Великобритания – 5067

Нидерланды – 3640

Норвегия – 2118

Швеция – 1763

Дания – 1420

Япония – 1007

Россия – 306

Турция – 670

Беларусь – 76

Украина - 47 (три случая летальных).

Жертвы коронавируса

В Италии в настоящее время больше всего летальных случаев от этой болезни - 4825, в Китае – 3139.

В Иране зафиксировано 1556 жертв коронавируса, в Испании - 1375, во Франции - 562, в Великобритании - 233, в американском штате Вашингтон - 94 умерших.

Читайте такжеКак сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецептаНапомним, ранее ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз распространения опасного вируса из Китая по территории Украины во время пандемии.

Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине. Такую информацию обнародовали в КГГА.