Ненасытный китайский вирус угробил тысячи людей: названа точная цифра

В Италии в настоящее время больше всего летальных случаев от этой болезни - 4825.
Смертоносный китайский вирус продолжает с бешеной скоростью атаковать человечество. По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, 304 544 человека во всем мире заразились коронавирусом, который порождает болезнь COVID-19.
В то же время количество жертв опасной уханьской заразы шокирует - уже 12 974 человека умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом.
Также стало известно, что успешно победили болезнь 91681 человек.
Согласно данным центра Джона Хопкинса, ситуация с заражениями на сегодня выглядит так:
- Китай - 81 321
- Италия – 53 578
- Иран – 20 610
- Испания - 25 374
- Германия - 22 213
- Франция - 14 308
- США - 25 493
- Швейцария – 6575
- Великобритания – 5067
- Нидерланды – 3640
- Норвегия – 2118
- Швеция – 1763
- Дания – 1420
- Япония – 1007
- Россия – 306
- Турция – 670
- Беларусь – 76
- Украина - 47 (три случая летальных).
Жертвы коронавируса
В Италии в настоящее время больше всего летальных случаев от этой болезни - 4825, в Китае – 3139.
В Иране зафиксировано 1556 жертв коронавируса, в Испании - 1375, во Франции - 562, в Великобритании - 233, в американском штате Вашингтон - 94 умерших.
Читайте такжеКак сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецептаНапомним, ранее ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз распространения опасного вируса из Китая по территории Украины во время пандемии.
Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине. Такую информацию обнародовали в КГГА.