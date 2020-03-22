Народ по-доброму не хочет: из-за коронавируса в Украине на улицы выводят армию

Из-за коронавируса на улицы выводят армию / УНИАН

Беспечные украинцы, надеющиеся на "авось пронесет" не соблюдают карантин из-за смертоносного китайского коронавируса и повально игнорируют просьбы властей. В этой связи на улицы украинских городов выйдут патрули из солдат ВСУ и полицейских.

"В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта 2020 года, в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Добавим, что бойцы ВСУ, задействованные в охране правопорядка, будут обеспечены средствами защиты от коронавируса, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

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Поэтому пассажиры будут допускаться при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.