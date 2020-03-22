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Коронавирус в Украине: когда делать экспресс-тест на COVID-19 и эффективен ли он

22 марта 2020, 08:31

Полимеразная цепная реакция - наиболее достоверный метод диагностики коронавирусной инфекции.

коронавирус
Коронавирус можно обнаружить двумя способами/ Reuters

Семейный врач Вита Олещенко рассказала о двух методах, при помощи которых можно определить, заражен ли человек которонавирусом COVID-19.

Первый метод диагностики коронавирусной инфекции - это полимеразная цепная реакция. Он является наиболее достоверным.

"Происходит забор мазков с верхних или нижних дыхательных путей, отправка их в вирусологическую лабораторию, где будут обнаружены фрагменты самого вируса. Полимеразная цепная реакция будет показательной с первого дня заболевания", - рассказала врач в эфире ObozTV.

Второй метод диагностики коронавирусной инфекции - экспресс-тесты, которые все делают с симптомами и без в частных медицинских учреждениях. По словам Олещенко, экспресс-тесты на коронавирус не всегда эффективны.

"Экспресс-тест реагирует на иммуноглобулин G и иммуноглобулин M. Эти антитела вырабатываются у нас в организме на возбудитель, и их будет в достаточном количестве на 4-5 сутки. То есть делать экспресс-тест в первый день заболевания - не показательно. Человек может быть болен, но тест будет негативным", - рассказала она.

При этом врач отметила, что самые действенные способы защиты от коронавируса – это карантин и самоизоляция.

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Напомним, ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз относительно распространения опасного вируса из Китая по территории нашей страны во время пандемии. Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине.

Ранее ученые из США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.

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