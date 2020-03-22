Коронавирус "прописался" в Италии: столько людей уханьская зараза еще не убивала

Коронавирус "прописался" в Италии / Reuters

Солнечная Италия сейчас переживает огромную трагедию в своей истории и тяжелейшее испытание. Кровожадный китайский коронавирус в конце февраля начал атаковать страну с немыслимой скоростью. Каждый день мир с содроганием узнает печальные новости о том, сколько жертв коронавируса среди итальянцев.

Отметим, за последние сутки в Италии были зафиксированы 793 смерти от заболевания коронавирусом COVID-19. Это наибольшее количество жертв за сутки с начала вспышки коронавируса в стране.

По состоянию на 21 марта коронавирус в Италии подтвердили у более 53,5 тысячи жителей. Всего в Италии уханьская зараза "убила" 4825 людей.

Коронавирус в Италии и медики

Стало известно, что 20% медперсонала в Италии заразились коронавирусом COVID-19 с начала вспышки в конце февраля.

"В условиях пандемии женщины (70%) находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19", - сказано в сообщении ООН в Твиттере.

Кроме того, в Италии жертвами коронавируса стали 17 врачей, которые лечили пациентов с COVID-19, сообщает CNN со ссылкой на Национальный институт здравоохранения страны.

Карантин в Италии усилили

В субботу, 21 марта, в Италии в Ломбардии ввели дополнительные жесткие ограничения в связи с распространением коронавируса, сообщает BBC.

Отныне в этом региона запрещена любая спортивная или физическая деятельность на улице, в том числе и самостоятельная. Также останавливается строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

Все предприниматели должны приостановить деятельность за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями - поставкой продуктов питания или лекарств. При этом временно закрыться должны еженедельные рынки, которые работают на открытом воздухе.

Читайте такжеКогда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученыеНапомним, ранее сообщалось, в Италии от коронавируса скончалась третья гражданка Украины.

По информации СМИ, украинка умерла в Бергамо раньше, но результаты анализов на коронавирус пришли только в пятницу, 20 марта, после обеда. Женщине было 60 лет.