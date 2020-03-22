Коронавирус COVID-19: ученый рассказал об угрозах из-за карантина

Карантин может оказаться более опасным, чем само свободное распространение COVID-19 / Фото: УНИАН

Массовый карантин по всему миру из-за китайского коронаврисуса, который заразил уже 307 280 и убил более 13 тысяч человек, может оказаться более опасным в дальней перспективе, чем само свободное распространение COVID-19. Такое мнение высказал профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис.

По его словам, на данный момент политики не знают, принесет ли карантин больше пользы или вреда. Также непонятно, как долго страны могут держать людей на карантине без серьезных последствий для экономики, общества и психического здоровья людей, передает Stat.

Кроме того, неизвестен точный коэффициент смертности от коронавируса, так как невозможно протестировать все население Земли. Так, разброс в этом показателе в общей популяции США колеблется от 0,05 до 1 процента, что сопоставимо со смертностью от сезонного гриппа.

"Если это действительно так, то блокирование мира с потенциально огромными социальными и финансовыми последствиями может быть совершенно иррациональным", - считает профессор.

Он также отметил, что карантин призван сгладить кривую распространения коронавируса. Однако, это приведет к тому, медицинские учреждения будут перегружены в течение длительного срока времени. В то же время в случае свободного распространения вируса COVID-19, наступила бы "острая фаза", в ходе которой система здравоохранения была бы перегружена на короткий срок.

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Напомним, ранее ученые из Национальной академии наук дали неутешительный прогноз распространения опасного вируса из Китая по территории Украины во время пандемии. Согласно с результатами исследования, при низком уровне противоэпидемических и профилактических мероприятий коронавирусом могут заболеть 22,2 млн человек в Украине.

Как сообщал Главред, семейный врач Вита Олещенко рассказала о двух методах, при помощи которых можно определить, заражен ли человек коронавирусом COVID-19.