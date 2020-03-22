Лукашенко отказался эвакуировать "по*уистов с чемоданами"

Президент уточнил, что власти просили людей не покидать Беларусь из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
Президент Беларуси Александр Лукашенко, у которого ранее дважды подозревали заболевание коронавирусом, категорически отказывается возвращать в страну граждан, которые уехали после предупреждения о пандемии китайского вируса.
При этом президент уточнил, что власти просили людей не покидать Беларусь из-за эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.
"Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", — заявил Лукашенко, сообщает Белта.
Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 22 марта, в Беларуси зафиксировали 76 случаев заражения коронавирусом.
Отметим, в соцсетях граждане хвалят Лукашенко за такой подход.
"Правильно сделал. С тупостью людей нужно только такими методами бороться", - высказался пользователь Сети.
"Правильно! Дебилизм полнейший! Всемирная пандемия... а их все прет заграница! Кругозор безумия!", - отметила Селена Блажи.
"По*уистов с чемоданами нужно отлавливать и свозить всех в одно какое-то место до окончания эпидемии", - убежден Владимир Барбосов.
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Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко отказался от закрытия границы с Российской Федераций в ответ на аналогичное решение Кремля.
С таким заявлением он выступил в понедельник, 16 марта.
"Хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. А я знаю, как это — открывать", — заявил Лукашенко.