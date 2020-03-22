Под Киевом продавали "липовые" тесты на коронавирус

У жителя Ирпеня изъяли около 300 единиц "липовых" тестов на COVID-19 / Фото mvs.gov.ua

В условиях карантина из-за COVID-19 в городе Ирпень Киевской области киберполиция разоблачила местного жителя, который занимался продажей несертифицированных в Украине тестов для определения коронавируса.

38-летний житель Ирпеня в одном из мессенджеров разместил объявление о продаже теста на короновирус. Цена одного такого теста составляла 750 гривен. Как сообщает Департамент киберполиции НПУ, у предпримчивого жителя Киевщины изъяли около 300 единиц товара.

В то же время в Минздраве сообщили, что указанный тест не получил декларацию о соответствии в Украине. В Гослекслужбе отметили, что в соответствующем Реестре лиц отсутствует информация в отношении лица, ответственного за введение медицинских изделий для диагностики COVID-19.

Правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол по ст. 164 КУоАП (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). По решению суда, мужчина обязан уплатить 17,5 тыс. гривен штрафа.

Напомним, семейный врач Вита Олещенко рассказала о двух методах, при помощи которых можно определить, заражен ли человек коронавирусом COVID-19.

Первый метод диагностики коронавирусной инфекции - это полимеразная цепная реакция. Он является наиболее достоверным. Второй метод диагностики - экспресс-тесты на коронавирус. По словам врача, они не всегда эффективны.

"Экспресс-тест реагирует на иммуноглобулин G и иммуноглобулин M. Эти антитела вырабатываются у нас в организме на возбудитель, и их будет в достаточном количестве на 4-5 сутки. То есть делать экспресс-тест в первый день заболевания - не показательно. Человек может быть болен, но тест будет негативным", - рассказала Олещенко.