Профессор подробно рассказал, как лечат коронавирус

При лечении коронавируса в Риме используют подход ВОЗ, сообщил профессор / Reuters

Профессор, научный директор Национального института инфекционных заболеваний им. Лазаро Спалланцани (находится в Риме) Джузеппе Ипполито сообщил, что в Италии для лечения китайского коронавируса используют подход Всемирной организации здравоохранения.

Подход ВОЗ для лечения вируса основан на использовании ингибиторов протеазов и антивирусного препарата Remdesivir, а в последнее время также препарата Tocilizumab, рассказал эксперт в интервью литовский газете Lietuvos rytas, которое перевел УНИАН.

По словам собеседника, пока не известно, эффективно ли такое лечение коронавируса. Ипполито добавил, что вначале лечения применяется препарат Kaletra (Lopinavir/Ritonavir).

"…По программам лекарств последней надежды (использование лекарств, которые не упоминаются в инструкциях по применению – Ред.) мы используем Remdesivir и Tocilizumab…", – сказал он.

Читайте такжеКогда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученыеРанее сообщалось, что лекарством от нового коронавируса является препарат Арбидол. Позже один из официальных представителей ВОЗ сообщил, что пока ни одно лекарство нельзя назвать эффективным в борьбе с вирусом.