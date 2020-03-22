"Ху*ня, дайте им пи*дюлей": в Черкассах устроили "святую инквизицию" коронавирусу

В Черкассах устроили "инквизицию" коронавирусу / скриншот из видео

Пока весь мир с нетерпением ждет изобретения вакцины против смертоносной уханьской заразы под названием коронавирус COVID-19, а власти многих стран вводят жесткие меры ограничения, черкасские попы решили продемонстрировать свое "оружие" и даже запустили его в действие.

В Черкассах попы "вооружились" хоругвями и святой водой, и на автомобиле колесят по городу - батюшки окропляют улицы.

Видео опубликовано на странице Справжні Черкаси в Фейсбуке, и его резво обсуждают диванные эксперты.

"Ну чудіки, краще б підвозили людей до місця роботи. І сьогодні в церкві натовпа було огооо. А що карантин не заборонив масові скупчення людей. Ні до церкви можна. цирк одним словом", - высказалась Людмила Сокуренко.

"Замість вищих почуттів , чомусь сором відчуваю ! Може колір не той в машині , прости Господи!" - добавила Елена Листопад-Кононенко.

"Більше схоже на "одпєваніє". Моторошно...Свята інквізиція!!!!!", - убежден Александр Рева.

"І ця ху@ня в відбуваються в нашому місті? Я, думала, що таке можна тільки на кацапетіі побачити", - возмутилась некая Оксана.

"Це здається МП. Треба просто дати їм піз...лей, щоб не розносили заразу містом", - предложил Сергей Сокол.

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Священнослужители УПЦ МП щедро поливали святой водой как улицы города, так и проезжающие мимо автомобили. Доставалась целительная влага и пешеходам, которые проходили мимо.