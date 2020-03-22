Как вылечили больного коронавирусом черновчанина: медик раскрыла секрет

Медик раскрыла секрет лечения коронавируса / УНИАН

Информация о новых заражениях ужасным китайским вирусом COVID-19 уже воспринимаются как данность, в то же время на тех, кто вылечился, смотрят с завистью и надеждой, что вдруг и тебя, в случае заражения, ждет такой же позитивный результат.

В частности, на этой неделе из инфекционного отделения Черновицкой областной больницы выписался пациент, у которого первым в Украине диагностировали заболевание коронавирусом.

Добавим, что жители Черновцов устроили бунт под домом этого мужчины после того, как у него диагностировали китайский коронавирус COVID-19. Люди требовали изолировать жену, которая вместе с мужем ездила в путешествие по Европе и, в частности, Италии.

Так вот, врач из этой больницы рассказала, какая схема лечения была применена для полного выздоровления зараженного.

В интервью Telegram-каналу PavlovskyNews работница инфекционного отделения Черновицкой областной больницы рассказала, что они проводят лечение только по симптомам больного.

Так вот, среди главных средств, которые применяют в лечении коронавируса - противовирусные и жаропонижающие, а также дезинфекционная терапия.

По словам медика, на данный момент специфических схем или препаратов еще нет. Каждый день врач делает обход и проводит осмотр. Препараты корректируются в зависимости от состояния здоровья и жалоб больного.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниНапомним, ранее гражданка Украины Ирина Игнатьева, которая живет в Лондоне и заразилась там китайским вирусом COVID-19, рассказала, как она себя чувствует и как ее лечат в Великобритании.

"Сегодня у меня восьмой день заболевания. Сегодня я чувствую себя хуже. Поднялась температура 38,5 и переносится она очень тяжело", - высказалась женщина в эфире NewsOne по видеосвязи.

По ее словам, в Лондоне тоже паника, в аптеках размели весь парацетамол, и она сбивала температуру методом голода - ничего не ела, пила много воды и делала клизмы с содой.