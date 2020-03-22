Диетолог назвала самые опасные продукты во время карантина

Во время карантина нужно употреблять продукты, которые повышают иммунитет / Stop insult

Объявленный в Украине карантин из-за опасного коронавируса COVID-19 негативно влияет на психическое состояние людей. А стресс, в свою очередь, подавляет иммунные реакции, которые отвечают за нашу восприимчивость к инфекциям. В связи с этим диетолог Алена Юдина рассказала, как правильно питаться во время карантина, чтобы поддержать иммунную систему.

По словам эксперта, у каждого человека – разный уровень иммунитета, и те или иные продукты по-разному действуют на организм. В диетологии не выделяют отдельный список продуктов для повышения иммунитета, рассказала Юдина изданию Обозреватель. При этом некоторые продукты питания необходимо добавить в рацион во время карантина.

Что нужно есть во время карантина

Полезные жиры. В частности, это растительные масла холодного отжима;

Яйца. Нужно съедать одно вареное яйцо в день или два яйца через день;

Сливочное масло с высоким содержанием жиров;

Орехи. Лучше отдавать предпочтение сырым орехам.

Чтобы поддержать иммунитет, также нужно употреблять овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, если нет противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. Если противопоказания есть, овощи нужно употреблять в приготовленном виде, например, в виде борщей, супов-пюре, рагу. Что касается фруктов, то это могут быть запеченные фрукты.

Что нельзя есть во время карантина

Диетолог советует отказаться от жареной пищи. По ее словам, во время жарки выделяется очень много канцерогенных соединений. Накапливаясь в организме, они будут подавлять иммунную систему.

"Жарить пищу нужно по минимуму. Причем это касается любых продуктов: картошки, котлет, сырников, отбивных и т.д. Нужно отдавать предпочтение отвариванию, запеканию или тушению продуктов", - сказала Юдина.

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Напомним, ранее испанский врач Хосе Мануэль Фернандес Гарсия рассказал, как подготовить организм к коронавирусу Covid-19. По его словам, нужно взять за основу своего рациона средиземноморскую диету. Чтобы не заболеть, нужно употреблять в пищу много фруктов, овощей, зелени, а также цельнозерновые и неочищенные (нерафинированные) продукты.