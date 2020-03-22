"Причина коронавируса": Филарет намекнул, что Земле грозит участь Содома и Гоморры

Филарет сказал, что причина коронавируса – однополые браки / Скриншот

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) назвал причину смертоносного китайского коронавируса.

Причиной вируса являются однополые браки, рассказал Филарет в интервью 4 каналу.

Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".

"…однополые браки – это причина коронавируса", – заявил Филарет.

Ранее сообщалось, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви прекратить богослужения до апреля из-за китайского вируса. В ПЦУ решили не прислушиваться к призыву Варфоломея, однако посоветовали прихожанам не целовать святыни.