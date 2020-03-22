"Причина коронавируса": Филарет намекнул, что Земле грозит участь Содома и Гоморры

Есть одна причина китайского вируса, полагает патриарх ПЦУ.
Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Михаил Денисенко) назвал причину смертоносного китайского коронавируса.
Причиной вируса являются однополые браки, рассказал Филарет в интервью 4 каналу.
Патриарх подчеркнул, что "Бог сжег Содом и Гоморру".
"…однополые браки – это причина коронавируса", – заявил Филарет.
Ранее сообщалось, что синод ПЦУ утвердил общий текст молитвы для "борьбы" с коронавирусом. Синод призвал читать молитву в любое время.
Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви прекратить богослужения до апреля из-за китайского вируса. В ПЦУ решили не прислушиваться к призыву Варфоломея, однако посоветовали прихожанам не целовать святыни.