В Борисполь прибыл борт с эвакуированными из эпицентра коронавируса украинцами

Самолет привез более 200 украинцев из охваченной коронавирусом Испании / Скриншот

Авиарейс с 216 украинцами прибыл в Украину из Испании.

Рейс 740 сообщением Аликанте - Киев с гражданами Украины на борту прибыл в аэропорт Борисполь 21 марта в 17.15 (терминал F), сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Пограничники и медработники аэропорта провели украинцам температурный скрининг и забор материалов на экспресс-тесты на наличие коронавируса. Каждый заполнил карточку, где оставил свои данные для врачей. По результатам анализа, лица с болезнью не выявлены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех граждан Украины пропустили на территорию государства в установленном порядке.

Также всем раздали памятку о поведении во время карантина и обязательной самоизоляции на 14 дней.

Читайте такжеВ Украину прибыл новый борт с эвакуированными: в МИД рассказали детали

В Украине за сутки в Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения поступило 81 сообщение о подозрении на Covid-19. По состоянию на утро 22 марта остается 47 случаев лабораторно подтвержденного коронавирусного заболевания Covid-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы.