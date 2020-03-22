Борьба с опасной уханьской заразой: Украине дадут денег

На борьбу с коронавирусом Украине выделят деньги / УНИАН

В разгар пандемии коронавируса Украина не останется сам на сам с теми проблемами, которые возникли из-за резкого распространения болезни. В частности, ВОЗ и ЮНИСЕФ разрабатывают два плана помощи Украине для противодействия уханьской заразе. Бюджет этих программ составляет более 58 миллионов долларов, заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздравом для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов", - сказал Кислица в интервью изданию Укринформ.

По его словам, в рамках первой программы произойдет закупка лекарств и оборудования, а остальные средства будут потрачены на поддержку украинцев на востоке Украины.

"В условиях обострения эпидемкризиса мы не можем забывать о слоях населения, которые являются наиболее уязвимыми. Если кто не знает, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины размером около 162 миллиона долларов. Понимая, что потребности сейчас растут, мы планируем привлечь еще 20 миллионов долларов на борьбу с распространением Covid-19", - уточнил Кислица.

Отметим, в Украине по состоянию утро воскресенья, 22 марта, зафиксированы 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 4 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

г. Киев - 9 случаев.

Читайте такжеНовое обращение Зеленского из-за коронавируса: о чем рассказал президентНапомним, ранее сообщалось, грузовой самолет Ил-76 отправится в Китай за медицинским оборудованием для борьбы с китайским коронавирусом. Отмечается, что борт доставит лабораторные и экспресс-тесты на covid-19, маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

По словам народного депутата Андрея Мотовиловца, он будет сопровождать груз.